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В Таганроге удалось отыскать пропавшую 59-летнюю женщину

В Таганроге удалось отыскать пропавшую 59-летнюю женщину

В Таганроге Ростовской области нашли живой пропавшую 59-летнюю женщину. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.

Известно, что Людмила Воронова ушла из собственного дома 8 октября и не вернулась. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. За помощью они обратились к поисковым отрядам, которые трое суток разыскивали женщину по Ростовской области.

Вечером 11 октября стало известно, что Людмила найдена живой. Где именно ее удалось отыскать, не уточняется. Теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает, и женщина вернулась в семью.
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