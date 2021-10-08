В Таганроге удалось отыскать пропавшую 59-летнюю женщину

В Таганроге Ростовской области нашли живой пропавшую 59-летнюю женщину. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.Известно, что Людмила Воронова ушла из собственного дома 8 октября и не вернулась. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. За помощью они обратились к поисковым отрядам, которые трое суток разыскивали женщину по Ростовской области.Вечером 11 октября стало известно, что Людмила найдена живой. Где именно ее удалось отыскать, не уточняется. Теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает, и женщина вернулась в семью.