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В Ростове-на-Дону на выходных ожидается снег с дождем

В Ростове-на-Дону на выходных ожидается снег с дождем
В донской столице в первые выходные января ожидается снег с дождем. О прогнозе погоды на 4 и 5 января рассказали в Ростовском гидрометцентре.

В субботу, 4 января, в Ростове ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут +2 градуса.

В воскресенье ожидаются осадки. В Ростове пойдет дождь со снегом. Такие погодные условия будут на протяжении всего дня.

Кроме того, в пятницу прогнозируют туман и гололедицу, которые продлятся до выходных. Автомобилистам советуют не выезжать на дальние расстояния, быть предельно внимательными на дорогах и увеличивать дистанцию с другим транспортом.

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