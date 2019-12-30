В Ростове-на-Дону на выходных ожидается снег с дождем



В донской столице в первые выходные января ожидается снег с дождем. О прогнозе погоды на 4 и 5 января рассказали в Ростовском гидрометцентре.



В субботу, 4 января, в Ростове ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут +2 градуса.



В воскресенье ожидаются осадки. В Ростове пойдет дождь со снегом. Такие погодные условия будут на протяжении всего дня.



Кроме того, в пятницу прогнозируют туман и гололедицу, которые продлятся до выходных. Автомобилистам советуют не выезжать на дальние расстояния, быть предельно внимательными на дорогах и увеличивать дистанцию с другим транспортом.