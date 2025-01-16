В Ростове произошло обрушение старинного здания в Нахичевани

Фото: ростов.ру

В Ростове в районе Нахичевани обрушилась стена старинного здания. Оно расположено на 18-й Линии, 6. На месте событий побывал корреспондент Donday.Происшествие случилось днем 16 января. К счастью, никто не пострадал. Оказалось, что дом является нежилым зданием. В историческом особняке размещается Центр обслуживания населения. После происшествия всех работников центра отпустили домой.Здание огородили сигнальной лентой. На место происшествия прибыли сотрудники коммунальных служб, спасатели и представители администрации.Особняк построен в 1870 году и не был признан аварийным.