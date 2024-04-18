В Ростове на улице Ларина в подъезде произошло обрушение потолка

Фото: Ростов ру.

Днем 18 апреля в Ростове в подъезде жилого дома на улице Ларина произошло обрушение потолка. На лестничную площадку упали крупные фрагменты штукатурки.Инцидент случился в доме № 4 во втором подъезде. Во время происшествия людей рядом не оказалось, поэтому никто не пострадал. Жители подъезда устранили обломки, однако сохраняется риск дальнейшего обрушения.Данный дом уже долго требует капремонта: на стенах подъезда видны глубокие трещины, краска стала облазить. Ответственные органы города пока не дали официальных комментариев по данному происшествию.Неделю назад подобное произошло в доме на улице Мечникова, 51. В связи с инцидентом там был введён режим повышенной готовности, а жильцы готовятся к переселению из аварийного дома.