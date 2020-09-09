В Ростове-на-Дону на 83-м году жизни скончался известный психотерапевт Михаил Литвак

Знаменитый психотерапевт и писатель Михаил Литвак скончался на 83-м году жизни в донской столице. О смерти ростовчанина сообщили 10 сентября в КРОСС-клубе, созданном самим ученым.Что стало причиной смерти писателя пока неизвестно. О дате и месте похорон Михаила сообщат позднее.Психотерапевт родился в Ростове-на-Дону 10 июня 1938 году. Он закончил РГМУ и долгое время работал психиатром. Долгое время Михаил изучал шизофрению, но после этого увлекся «душой» человека. Ученый написал 30 книг. Самой знаменитой его работой стало пособие – «Психологическое айкидо».- Его книги помогли изменить жизни сотням тысяч людей, - говорится в сообщении клуба. - Они стали путеводителем для тех, кто заблудился, и светом в конце тоннеля для тех, кто совсем отчаялся и опустил руки.