Ушел из жизни почетный консул княжества Монако в Ростове-на-Дону

Почетный консул княжества Монако в Ростове-на-Дону скоропостижно скончался. Информацию подтвердили в консульстве Монако в Ростове.Предварительной причиной смерти Андрея Мышковца стала сердечная недостаточность. В консульстве сообщили, что посол скончался 22 июля. Дата прощания с Андреем Мышковцом пока не известна.Андрей Мышковец был активным общественным деятелем и занимался благотворительностью.Продолжительное время консул был одним из руководителей Ростовского порта и занимался экспресс-доставкой грузов. Почетным консулом княжества Монако в донской столице Андрей Мышковец был назначен в 2015 году.