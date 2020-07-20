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Ушел из жизни почетный консул княжества Монако в Ростове-на-Дону

Ушел из жизни почетный консул княжества Монако в Ростове-на-Дону
Почетный консул княжества Монако в Ростове-на-Дону скоропостижно скончался. Информацию подтвердили в консульстве Монако в Ростове.

Предварительной причиной смерти Андрея Мышковца стала сердечная недостаточность. В консульстве сообщили, что посол скончался 22 июля. Дата прощания с Андреем Мышковцом пока не известна.

Андрей Мышковец был активным общественным деятелем и занимался благотворительностью.

Продолжительное время консул был одним из руководителей Ростовского порта и занимался экспресс-доставкой грузов. Почетным консулом княжества Монако в донской столице Андрей Мышковец был назначен в 2015 году.

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