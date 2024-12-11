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В Ростове-на-Дону местные жители заметили несколько дельфинов в реке. Кадрами поделились очевидцы в социальных сетях 11 декабря.Морские красавцы приплыли к Ворошиловскому мосту. Млекопитающие продемонстрировали энергичный заплыв. Кроме того, дельфинов также видели в Азовском районе.В водах Азовского моря можно встретить дельфинов, которых также называют «черноморскими морскими свиньями». Их внешний вид и издаваемые звуки действительно напоминают хрюканье.Среди черноморских дельфинов есть вид, который отличается своими небольшими размерами. Это азовки. Их длина тела обычно не превышает полутора метров.В 2001 году азовка была включена в список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, охраняемых государством. Она относится к категории №1 — «подвид, находящийся под угрозой исчезновения».