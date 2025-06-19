В Ростове-на-Дону курьеры массово отказываются выходить на смены

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Интернет в Ростове работает с перебоями, из-за чего курьеры отказываются выходить на работу. Из-за угрозы беспилотной опасности в Ростове-на-Дону часто глушат интернет. В связи с этим курьерские приложения и навигаторы не работают. Люди жалуются, что не могут заказать доставку еды и товаров.Курьерам тоже несладко. Они жалуются, что из-за проблем с интернетом они не могут выйти на работу. А неявка на смену — лишение денег и штраф.Но даже под угрозой штрафа курьеры отказываются выходить на работу. Ведь из-за перебоев с интернетом курьеры не могут ни принять заказ, ни доставить его получателю. Пока доставщики пытаются привезти продукты, заказчики уже строчат жалобы в поддержку.Службы доставки уже пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Они обещают отменить штрафы за невыход на работу. А ростовчанам придется запастись терпением или покупать еду самостоятельно.