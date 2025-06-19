Из-за отсутствия связи в Ростове не работает сервис доставки еды

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Из-за отсутствия связи в Ростове не работают сервисы доставки продуктов и товаров. Горожане жалуются на перебои связи с самого утра 19 июня.К сожалению, перебои с интернетом в городе случаются нередко. Это связано с беспилотной опасностью. Пока она существует, связь будут продолжать периодически глушить.Из-за этого возникают проблемы у сервиса доставки. Если в приложение сервиса и удается зайти через Wi-Fi, оформить заказ все равно не получится. Приложение не обрабатывает заказ и не проводит оплату. Поэтому курьеры массово не могут выйти на смену.Также трудности со связью и у службы такси.