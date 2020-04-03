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Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 1 670 ростовчан

Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 1 670 ростовчан
Фото для иллюстрации: chitaitext.ru
В Ростове-на-Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 1 670 человек. Медики следят за состоянием здоровья тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировали с заражёнными коронавирусом.

В числе находящихся под наблюдением — 123 ребёнка. В обсерваторе лежат два человека, в инфекционном отделении больницы имени Семашко — десять. Из-под наблюдения выбыли 199 ростовчан.

Всего по состоянию на 6 апреля в Ростове-на-Дону зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по области выявлено девять заражённых.

Теги: коронавирус пандемия коронавирус в Ростове-на-Дону

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