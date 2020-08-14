В Ростове снизилось число горожан, находящихся под наблюдением с подозрением на коронавирус
В Ростове-на-Дону незначительно сократилось число находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса. Если вчера их количество составляло 2 371 человека, то сегодня оно снизилось и составляет 2 367 жителей. Об этом сообщила городская администрация.
При этом, по данным мэрии, за минувшие сутки снято наблюдение со 105 ростовчан. Напомним, что под наблюдение человек попадает, если контактировал или мог контактировать с зараженным COVID-19.
Всего в Ростовской области под наблюдением медиков находятся 7 372 человека.