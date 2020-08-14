В Ростове снизилось число горожан, находящихся под наблюдением с подозрением на коронавирус

В Ростове-на-Дону незначительно сократилось число находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса. Если вчера их количество составляло 2 371 человека, то сегодня оно снизилось и составляет 2 367 жителей. Об этом сообщила городская администрация.При этом, по данным мэрии, за минувшие сутки снято наблюдение со 105 ростовчан. Напомним, что под наблюдение человек попадает, если контактировал или мог контактировать с зараженным COVID-19.Всего в Ростовской области под наблюдением медиков находятся 7 372 человека.