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В Ростове-на-Дону 15 человек находятся в изоляторе с подозрением на коронавирус

В Ростове-на-Дону 15 человек находятся в изоляторе с подозрением на коронавирус
В Ростове-на-Дону растёт количество людей, находящихся под наблюдением медиков из-за пандемии коронавируса. На 20 марта врачи следят за состоянием здоровья 373 человек. Все они прибыли из стран, где были зафиксированы случаи заболевания. Об этом сообщили в администрации города.

В инфекционный модуль центральной городской больницы помещены шесть пациентов. Ещё 15 находятся в изоляторе. Медики проводят анализы и следят за появлением симптомов заболевания.

Также из-под наблюдения выбыли 12 человек, которые находились в самоизоляции. В России на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, все учебные заведения Ростовской области сейчас закрыты. Школьники и студенты обучаются дистанционно.

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