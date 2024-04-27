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В Ростове на длинных выходных пройдет дождь

В Ростове на длинных выходных пройдет дождь
В Ростове на длинных выходных пройдет дождь. Информацию об этом сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 28 апреля, будет пасмурно. Днем температура поднимется до +27 градусов. Ночью станет холоднее +16 градусов. На следующий день ожидается дождь. Воздух днем прогреется до +25 градусов. Вечером похолодает до +17 градусов.

Во вторник, 30 апреля, небо затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до отметки +21 градус, ночью до +17 градусов. В среду будет ясно. Днем температура составит +24 градуса, вечером опустится до +18 градусов. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.
Фото: Ростов ру
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