Фото: Ростов ру

В Ростове на длинных выходных пройдет дождь. Информацию об этом сообщили в Гидрометцентре.В воскресенье, 28 апреля, будет пасмурно. Днем температура поднимется до +27 градусов. Ночью станет холоднее +16 градусов. На следующий день ожидается дождь. Воздух днем прогреется до +25 градусов. Вечером похолодает до +17 градусов.Во вторник, 30 апреля, небо затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до отметки +21 градус, ночью до +17 градусов. В среду будет ясно. Днем температура составит +24 градуса, вечером опустится до +18 градусов. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.