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В Ростове на новой рабочей неделе ожидается дождь

В Ростове на новой рабочей неделе ожидается дождь
В Ростове-на-Дону будет дождливо и ветрено на новой рабочей неделе. О прогнозе погоды сообщили в Росгидрометцентре.

В понедельник, 12 февраля, будет пасмурно. Днем температура поднимется до +13 градусов, вечером понизится до +9. На следующий день небо затянет облаками. Столбики термометров достигнут значения +11 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. В среду будет солнечно. Температура составит +12 градусов днем, вечером +7.

В четверг, 15 февраля, прогнозируют дождь. Днем столбики термометров будут находиться на значении +1 градус, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. В пятницу днем будет прохладно, - 6 градусов. Вечером температура опустится до -8 градусов.

Напомним, на Ростовскую область 9 февраля обрушились ледяные дожди. Понижение температуры и дождь спровоцировали обледенение на линиях электропередачи. Это привело к огромному количеству аварий на электросетях. По всему региону у многих жителей нет света и отопления.
Фото: Ростов ру
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