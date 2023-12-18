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Снег с дождем ожидается в Ростове на новой рабочей неделе. Прогноз погоды сообщил Росгидрометцентр.В понедельник, 18 декабря, днем воздух прогреется до +4 градусов. Вечером похолодает до +2 градусов. Пройдет снег с дождем. Во вторник ожидается аналогичная погода. Столбики поднимутся до +5 градусов, ночью опустятся до +3. На следующий день небо затянет облаками. Потеплеет до +7 градусов. Вечером температура понизится до +2 градусов. Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.В четверг, 21 декабря, будет пасмурно. Воздух днем прогреется до +6 градусов, к ночи похолодает до +2 градусов. В пятницу пойдет дождь. Температура днем составит +6 градусов, вечером +4 градуса.