В Ростове на Буденновском образовалась огромная пробка из-за неработающего светофора

В Ростове на проспекте Буденновском образовалась огромная пробка из-за неработающего светофора. Инцидент произошел на пересечении с улицей Красноармейской 19 августа.По Буденновскому пробка растянулась на участке от Тельмана до Пушкинской. А по Красноармейской - от Халтуринского переулка до Соборного. Дороги утопали в пробках до 7 баллов.Причиной стало отключение светофора. По предварительным данным, 18 августа там сгорела проводка. Однако к 11:30 светофор починили. Несмотря на это, множество автомобилистов стоят в пробке до сих пор.Но даже фото с карт нельзя поставить, она уже частично рассосалась.