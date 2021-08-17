Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на Буденновском образовалась огромная пробка из-за неработающего светофора

В Ростове на Буденновском образовалась огромная пробка из-за неработающего светофора

В Ростове на проспекте Буденновском образовалась огромная пробка из-за неработающего светофора. Инцидент произошел на пересечении с улицей Красноармейской 19 августа.

По Буденновскому пробка растянулась на участке от Тельмана до Пушкинской. А по Красноармейской - от Халтуринского переулка до Соборного. Дороги утопали в пробках до 7 баллов.

Причиной стало отключение светофора. По предварительным данным, 18 августа там сгорела проводка. Однако к 11:30 светофор починили. Несмотря на это, множество автомобилистов стоят в пробке до сих пор.

Но даже фото с карт нельзя поставить, она уже частично рассосалась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.