На Красноармейской в Ростове образовалась огромная пробка из-за сломанного светофора

Центр Ростова-на-Дону встал в серьёзную пробку. Автомобили не могут проехать по Красноармейской и Ворошиловскому. Виной всему — сломанный светофор на перекрёстке указанных улиц. Затор образовался вечером 29 июня.На Красноармейской тесно на участке от переулка Халтуринского до Ворошиловского в двух направлениях. Проспект «стоит» на отрезке от Лермонтовской до Пушкинской в сторону Дона. Кстати, на Пушкинской уже тоже появилась довольно большая пробка.Заторы продолжают увеличиваться, и неизвестно, когда ситуация будет исправлена. Проблема усугубляется ещё и тем, что сейчас — час-пик, и дороги загружены больше обычного.