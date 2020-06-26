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На Красноармейской в Ростове образовалась огромная пробка из-за сломанного светофора

На Красноармейской в Ростове образовалась огромная пробка из-за сломанного светофора
Центр Ростова-на-Дону встал в серьёзную пробку. Автомобили не могут проехать по Красноармейской и Ворошиловскому. Виной всему — сломанный светофор на перекрёстке указанных улиц. Затор образовался вечером 29 июня.

На Красноармейской тесно на участке от переулка Халтуринского до Ворошиловского в двух направлениях. Проспект «стоит» на отрезке от Лермонтовской до Пушкинской в сторону Дона. Кстати, на Пушкинской уже тоже появилась довольно большая пробка.

Заторы продолжают увеличиваться, и неизвестно, когда ситуация будет исправлена. Проблема усугубляется ещё и тем, что сейчас — час-пик, и дороги загружены больше обычного.

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