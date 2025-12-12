Экс-глава Новочеркасска пробудет под стражей до 13 февраля 2026 года

Фото: администрация Новочеркасска

Бывший глава города Новочеркасска останется под стражей до 13 февраля 2026 года. Об этом сообщили в Ленинском районном суде донской столицы. Соответствующее решение о продление меры пресечения приняли 8 декабря.Напомним, что экс-чиновник был задержан 15 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Согласно данным следствия, он получил земельный участок и помощь в строительстве жилого дома на общую сумму свыше 8 миллионов рублей в обмен на обещание содействовать строительству школы и обеспечить ее финансирование из бюджета города. Предполагаемым посредником в преступной схеме выступал Любим Белов.