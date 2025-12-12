Электрик из Ростовской области дал рекомендации по выбору гирлянды для новогодней елки
Новогодняя гирлянда – одно из главных украшений праздника, способное придать ёлке неповторимый вид и создать в доме волшебную атмосферу. Однако, знаете ли вы, как выбрать безопасную гирлянду? Максим Шестаков, опытный электрик из Ростовской области, эксклюзивно для портала DonDay поделился советами по безопасной покупке новогодней иллюминации.
Первоочередное – определение цели использования, акцентирует внимание эксперт. Если планируется украсить ель на улице или фасад здания, стоит отдать предпочтение гирлянде с повышенной влагостойкостью, предназначенной именно для улицы.
Для домашней елки подойдет интерьерная модель без влагозащиты. Лучшим выбором для дома, по мнению специалиста, станут светодиодные (LED) гирлянды, известные своей безопасностью. Категорически запрещено использовать уличную гирлянду в помещении, поскольку это чревато повреждением электропроводки и коротким замыканием.
Во избежание перегрева и возгорания, напряжение каждой лампочки должно быть не выше 26 В, а общая мощность гирлянды – не более 65 Вт. Не менее важно обратить внимание на качество проводов.
Слишком тонкие провода могут легко оборваться или воспламениться при перегреве. Лампочки должны светить ярко, поэтому перед началом эксплуатации гирлянду следует проверить на работоспособность, рекомендует энергетик.
Для домашнего использования рекомендуется выбирать гирлянды, содержащие не более 50 лампочек, и избегать включения более трех гирлянд в одну розетку.
Эксперт предупреждает: не используйте гирлянду при отсутствии лампочки или наличии видимых повреждений. Убедитесь, что все огоньки горят ровно, без мерцания. Штекер в розетке не должен искрить, перегреваться или выпадать.
Не оставляйте включенные гирлянды без присмотра на ночь или на время вашего отсутствия. Это чревато коротким замыканием и пожаром. Настаивайте на предоставлении сертификатов соответствия у продавцов, подтверждающих безопасность продукции. Не стесняйтесь потребовать эти документы.
Внимательно изучайте информацию на упаковке. Уделите внимание производителю, стране изготовления, техническим параметрам (мощность, напряжение), наличию знаков соответствия и предостережений. По словам Максима, следует избегать покупки гирлянд без маркировки или с подозрительно низкой ценой.