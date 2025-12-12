Скончался экс-замначальника ГУФСИН по Ростовской области

Фото: Совет Регионального отделения ООО ветеранов УИС по РО.

Скончался бывший заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области. Полковник внутренней службы в отставке Андрей Адаменко скончался 8 декабря. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.Андрей Адаменко начал свою карьеру в уголовно-исполнительной системе в 2000 году. За годы службы он дослужился до заместителя начальника регионального управления ФСИН. Также он был ветераном боевых действий, участвовавшим в командировках в Гудермес и Ханкалу. Последние годы он находился на пенсии.Похороны Андрея Адаменко прошли 9 декабря в селе Самарском. Коллеги выражают соболезнования его родным.