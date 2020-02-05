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В Ростове на Большой Садовой восстановили движение троллейбусов

В Ростове на Большой Садовой восстановили движение троллейбусов
Движение троллейбусов восстановили в центре Ростова-на-Дону. Электротранспорт не мог проехать по Большой Садовой около двух часов. Движение было закрыто из-за ДТП, которое произошло утром 7 февраля напротив филармонии.

Водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Тигуан». На место приехала машина скорой помощи. Пока медики осматривали пострадавших, место ДТП стал объезжать троллейбус. У него оборвались провода и упали на спецавтомобиль.

Из-за этого примерно на два часа закрыли проезд для всего электротранспорта. Троллейбусы не могли проехать в направлении площади Карла Маркса. Сейчас, по данным городской администрации, движение восстановили.

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