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На Большой Садовой в Ростове приостановлено движение троллейбусов

На Большой Садовой в Ростове приостановлено движение троллейбусов
В Ростове-на-Дону приостановлено движение троллейбусов. Причиной транспортного сбоя стало ДТП.

Утром 7 февраля на пересечении Большой Садовой и переулка Нахичеванского столкнулись "Фольксваген" и "Лада Приора". Через время на место ДТП прибыла "скорая". Во время медосмотра участников происшествия, у проезжающего мимо троллейбуса оборвались провода и упали на медицинскую машину.

- Троллейбусное движение в направлении площади Карла Маркса временно приостановлено, - сообщили в администрации города.

Когда работа троллейбусов будет возобновлена, неизвестно.

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