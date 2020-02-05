В центре Ростова на машину «скорой», прибывшую на место ДТП, упали провода троллейбуса



В центре Ростова произошло ДТП с участием троллейбуса и машины скорой помощи. Авария случилась на улице Большой Садовой напротив филармонии около 8 часов 7 февраля.



Предварительно, 22-летний парень на «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он врезался в «Фольксваген Тигуан», которым управлял 48-летний водитель.



На место ДТП приехала машина скорой помощи. Пока врачи осматривали водителей, у проезжавшего мимо троллейбуса оборвались провода и упали на спецавтомобиль.



- В результате ДТП все авто получили механические повреждения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Водитель «Лады» от госпитализации отказался.



На месте работают сотрудники ГИБДД.

