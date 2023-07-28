В центре Ростова обнаружили труп мужчины

Фото: социальные сети

В историческом центре Ростова обнаружили труп мужчины. Происшествие случилось вечером 27 июля в переулке Семашко. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.По их словам, тело лежало на лавочке напротив дома № 28. Когда прохожие поняли, что человек не подает признаков жизни, они вызвали сотрудников «скорой». Медработники накрыли мужчину черным пакетом и вызвали правоохранителей. Прибывшие стражи порядка оцепили территорию.Причины и обстоятельства смерти человека неизвестны. Сотрудники специализированных ведомств не давали официальных комментариев по поводу случившегося.