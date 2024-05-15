В Ростове обнаружили труп мужчины во дворе домов напротив ипподрома

Фото: соцсети (тг Это Ростов!)

В Ростове обнаружили труп мужчины. Тело горожанина прохожие увидели рядом во дворе многоэтажек рядом с ипподромом 15 мая.Около 12:00 очевидцы заметили, как незнакомец лежал под окнами дома в переулке Университетском. Они вызвали медиков, однако помочь мужчине не удалось. К приезду фельдшера ростовчанин был мертв.Тело умершего накрыли черным мешком. По словам свидетелей жуткого ЧП, мужчину готовили к транспортировке в МОРГ на глазах у его родственницы.