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В Ростове обнаружили труп мужчины во дворе домов напротив ипподрома

В Ростове обнаружили труп мужчины во дворе домов напротив ипподрома
В Ростове обнаружили труп мужчины. Тело горожанина прохожие увидели рядом во дворе многоэтажек рядом с ипподромом 15 мая.

Около 12:00 очевидцы заметили, как незнакомец лежал под окнами дома в переулке Университетском. Они вызвали медиков, однако помочь мужчине не удалось. К приезду фельдшера ростовчанин был мертв.

Тело умершего накрыли черным мешком. По словам свидетелей жуткого ЧП, мужчину готовили к транспортировке в МОРГ на глазах у его родственницы.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!)
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