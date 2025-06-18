Бывшего начальника управления ЖКХ Батайска отправили до 16 августа в СИЗО

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Бывший руководитель Управления ЖКХ города Батайска Николай Белокобыльский по решению Батайского городского суда от 18 июня заключен под стражу до 16 августа.В отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Азова ведется расследование по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие полагает, что в период с 2023 по 2024 годы чиновник вступил в сговор с местным жителем с целью организации незаконного вывоза отходов. Согласно договоренности, мужчина должен был перемещать мусор с территории городского кладбища на несанкционированную свалку, расположенную в районе Самарского шоссе.В качестве оплаты за предоставленные услуги чиновник обещал содействие в оформлении права собственности на часть указанной свалки. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлится для чиновника до 16 августа включительно.