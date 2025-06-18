Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бывшего начальника управления ЖКХ Батайска отправили до 16 августа в СИЗО

Бывшего начальника управления ЖКХ Батайска отправили до 16 августа в СИЗО

Бывший руководитель Управления ЖКХ города Батайска Николай Белокобыльский по решению Батайского городского суда от 18 июня заключен под стражу до 16 августа.

В отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Азова ведется расследование по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие полагает, что в период с 2023 по 2024 годы чиновник вступил в сговор с местным жителем с целью организации незаконного вывоза отходов. Согласно договоренности, мужчина должен был перемещать мусор с территории городского кладбища на несанкционированную свалку, расположенную в районе Самарского шоссе.

В качестве оплаты за предоставленные услуги чиновник обещал содействие в оформлении права собственности на часть указанной свалки. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлится для чиновника до 16 августа включительно.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.