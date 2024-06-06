В Ростове мужчина устроил погром в магазине на Королева

Фото: соцсети (тг Это Ростов, детка!).

В Ростове на Северном неизвестный устроил погром в сетевом магазине. Происшествие случилось в «Пятерочке» на проспекте Королева 5 июня.Очевидцы сняли на камеру происходящее и опубликовали в соцсетях. Судя по кадрам, мужчина разбил и вышиб стеклянную дверь. Войдя в магазин, посетитель бросил несколько огромных бутылей с водой. Затем открыл одну из них и стал обливаться.В какой-то момент мужчина направился к кассе, едва не поскользнувшись на луже, и принялся разбрасывать чипсы.К концу ролика герой видео попытался разорвать на себе майку. Возможно, даже успешно — со спины не было видно.Причина такого поведения остается загадкой. В соцсетях пользователи шутят, что всему виной —жара: мол, совсем перегрелся на солнышке.