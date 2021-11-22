Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Вандал устроил погром в одной из многоэтажек на Левенцовке

Вандал устроил погром в одной из многоэтажек на Левенцовке
В одной из многоэтажек ростовского микрорайона Левенцовский вандал разбил стеклянную подъездную дверь. Инцидент произошел в ночь на 24 ноября, пишет donday.ru.

Скорее всего, пьяный жилец устроил настоящий погром в подъезде №2 дома №16 по улице Ткачева, вдребезги разбив стекло двери. Вероятно, мужчина использовал тяжелый предмет или дрался с кем-то. Кто именно орудовал в микрорайоне в эту ночь, неизвестно – камер наблюдения в подъезде нет.

По данным портала, жильцы уже направили заявку на ремонт в государственную информационную систему ЖКХ.
Фото: donday.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.