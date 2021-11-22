Вандал устроил погром в одной из многоэтажек на Левенцовке

Фото: donday.ru

В одной из многоэтажек ростовского микрорайона Левенцовский вандал разбил стеклянную подъездную дверь. Инцидент произошел в ночь на 24 ноября, пишет donday.ru.Скорее всего, пьяный жилец устроил настоящий погром в подъезде №2 дома №16 по улице Ткачева, вдребезги разбив стекло двери. Вероятно, мужчина использовал тяжелый предмет или дрался с кем-то. Кто именно орудовал в микрорайоне в эту ночь, неизвестно – камер наблюдения в подъезде нет.По данным портала, жильцы уже направили заявку на ремонт в государственную информационную систему ЖКХ.