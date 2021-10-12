В Ростове на Сельмаше мужчина устроил дебош в супермаркете

В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина устроил дебош в одном из супермаркетов Первомайского района. Происшествие случилось вечером 12 октября.Агрессивный горожанин зашел в магазин и направился в отдел с алкоголем. Там он разбил несколько бутылок и, по словам покупателей, начал жевать стекло. Происходящее очевидцы запечатлели на камеру.Ошарашенные сотрудники магазина вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел. Там на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.