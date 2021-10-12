Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Сельмаше мужчина устроил дебош в супермаркете

В Ростове на Сельмаше мужчина устроил дебош в супермаркете
В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина устроил дебош в одном из супермаркетов Первомайского района. Происшествие случилось вечером 12 октября.

Агрессивный горожанин зашел в магазин и направился в отдел с алкоголем. Там он разбил несколько бутылок и, по словам покупателей, начал жевать стекло. Происходящее очевидцы запечатлели на камеру.

Ошарашенные сотрудники магазина вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел. Там на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.


0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.