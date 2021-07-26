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В Ростове мужчина, обвиняемый в убийстве врача-стоматолога, пойдет под суд

В Ростове мужчина, обвиняемый в убийстве врача-стоматолога, пойдет под суд
В Ростове мужчина, обвиняемый в убийстве врача областной стоматологической клиники, предстанет перед судом. Страшная трагедия случилась 18 апреля на Северном.

По версии следствия, 43-летнего Артура Арутюнянца убили в пьяной ссоре. Медик проживал в одной из квартир в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. В тот день Артур Львович пригласил в гости 46-летнего знакомого. Вместе они выпивали и, перебрав с алкоголем, начали ссориться. Во время конфликта гость жестоко избил и задушил хозяина.

Злоумышленника спустя несколько дней задержала полиция. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его отправили в СИЗО.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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