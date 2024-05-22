В Ростове мужчина избил владельца японского кафе

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В Ростове мужчина подрался с владельцем японского кафе. Происшествие случилось ночью 10 мая в Газетном переулке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.В социальных сетях появился ролик, где местный житель выпивал в Газетном переулке. Он начал громить кафе и сломал там окно. Затем из заведения вышел владелец и потребовал уйти. Однако в ответ горожанин накинулся на мужчину с кулаками.Владельцу кафе понадобилась медицинская помощь после драки. Мужчина написал заявление в полицию.