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В Ростове мужчина избил владельца японского кафе

В Ростове мужчина избил владельца японского кафе
В Ростове мужчина подрался с владельцем японского кафе. Происшествие случилось ночью 10 мая в Газетном переулке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

В социальных сетях появился ролик, где местный житель выпивал в Газетном переулке. Он начал громить кафе и сломал там окно. Затем из заведения вышел владелец и потребовал уйти. Однако в ответ горожанин накинулся на мужчину с кулаками.

Владельцу кафе понадобилась медицинская помощь после драки. Мужчина написал заявление в полицию.
Фото: Карты
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