В Ростове до нового автовокзала запустят автобусный маршрут

Фото: Ростовский городской транспорт

В Ростове появится новый автовокзал. Для связи с ним появится также новый автобусный маршрут. Информацию об этом сообщили на портале «Ростовский городской транспорт».Автовокзал должны открыть в первой половине 2024 года. В это же время должен появиться новый городской маршрут. Общественный транспорт пройдет через Чкаловский, 2-й посёлок Оржоникидзе и другие районы. Конечными остановками будут ЖК «Западная резиденция» и Верхний Темерник.Схема маршрута на данный момент выглядит следующим образом: Верхний Темерник — улица Лелюшенко — улица Штахановского — улица Вятская — улица Панфиловцев — улица Днепропетровская — улица Курчатова — улица Российская — съезд на проспекте Шолохова — заезд к ЦОА — проспект Шолохова — проспект Театральный — улица Красноармейская — Привокзальная площадь — площадь Стачки 1902 года — улица Профсоюзная — улица Балакирева — улица Мадояна — улица Ерёменко — улица Маршала Жукова — улица Ткачёва — улица Солженицына — улица Доватора — ЖК «Западная резиденция».Возможно, она будет корректироваться.До нового автовокзала можно добраться, в том числе, на автобусных маршрутах № 7, 93, а также троллейбусом № 9.