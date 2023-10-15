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В Ростове предложили изменить схему движения автобуса № 55

В Ростове предложили изменить схему движения автобуса № 55
В Ростове-на-Дону планируют изменить схему движения автобуса № 55 по маршруту Левенцовский - Александровка. Соответствующее голосование появилось на портале «Активный ростовчанин» 13 октября.

Инициативу выдвинули жители микрорайона Левенцовского. Изменения коснутся организации движения по проспекту Солженицына, улице Ткачева и проспекту Маршала Жукова. К 22 октября станет понятно, изменится схема движения или нет.

Схема движения будет выглядеть так: Солженицына – Ткачева – Маршала Жукова – Еременко – Малиновского – 339-й Стрелковой Дивизии – Содружества – Еременко – Мичуринская – Стачки – Сиверса – Привокзальная – Красноармейская – Театральный – Советская – Нижненольная – Мясникова – Сарьяна – 40-летия Победы – поселок Александровка – 40-летия Победы – Сарьяна – Мясникова – 1-я Линия – Закруткина – Театральный – Красноармейская – площадь Привокзальная – Сиверса – Стачки – Мичуринская – Дорожных Строителей – Еременко – Содружества – 339-й Стрелковой Дивизии – Малиновского – Еременко – Солженицына.
Фото: Активный ростовчанин.
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