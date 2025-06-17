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В Ростове местный порт планируют застроить высотками

В Ростове местный порт планируют застроить высотками
В Ростове на территории Ростовского порта на улице Береговой планируют построить жилые дома. Об этом сообщил замминистра строительства в интервью с Домострой-Дон.ру.

Земля принадлежит владельцу, который может использовать её для застройки. Владелец планирует обратиться к властям для реализации проекта комплексного развития территории. Это значит, что на месте порта могут появиться многоэтажки, парк, зоны отдыха, детские сады и школы.

Главный архитектор Дона пояснил, что согласно статье 70 Градостроительного кодекса РФ, владелец частного порта может инициировать комплексное развитие территории. Однако пока представители порта не обращались в министерство с таким заявлением.

Ростовский порт может переехать на левый берег Дона. В 2023 году было объявлено о планах реализации проекта до 2026 года. Соглашение об этом подписали АО «Ростовский порт» и «РосКапСтрой». Уже проведены необходимые исследования и получено разрешение на инвестиции от транспортного органа.
Фото: соцсети
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