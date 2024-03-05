Жители Западного в Ростове просят благоустроить детскую площадку

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В Ростове жители Западного просят благоустроить детскую площадку. Информацию об этом горожане рассказали в соцсетях 5 марта.По словам ростовчан, детская площадка на Зорге, 6/1, 8/2 буквально усыпана ветками. В феврале коммунальщики срубили часть растений, а ветви оставили там, где проводят время дети. Также возле гаражей появились мусорные завалы.- Приезжали какие-то люди ещё в феврале, спилили и уехали, а ветки все остались. Просим администрацию отреагировать на нас, - сказано в жалобе.Но это лишь часть проблемы. Как сообщают ростовчане, игровые конструкции уже даже пришли в негодность. Обещанный два года назад инвентарь на покраску и ремонт площадки жителям так никто и не предоставил. Горожанам лишь остается надеяться, что участок приведут в надлежащий вид уже в скором времени.