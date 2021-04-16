В Ростове медики выявили наибольшее число людей с COVID-19

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 235 человек. Большинство из них, 94 человека, - жители донской столицы. Второе место делят Шахты и Цимлянский район. Там выявили по восемь человек с COVID-19.В Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Сальском и Азовском районах заболели по семь дончан. В Мясниковском и Каменском - по шесть. Инфекцию подхватили по пять жителей Зерноградского, Тарасовского районов, а также городов Новошахтинска и Таганрога. В Батайске, Неклиновском, Константиновском и Пролетарском зафиксировали по три случая заражения.Положительные результаты тестов на коронавирус получили люди, проживающие на территории Багаевского, Октябрьского, Миллеровского, Песчанокопского, Орловского, Целинского, Красносулинского районов и Гуково. В Матвеево-Курганском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Куйбышевском и Азове - по два. Меньше всего заболевших оказалось в Белокалитвинском, Тацинском, Чертковском, Обливском, Морозовском, Веселовском, Кагальницком, Дубовском, Волгодонском, Родионово-Несветайском, Мартыновском и Милютинском районах. Там, как в Донецке и Волгодонске, выявили всего по одному человеку.С начала пандемии коронавирус подхватили 85 630 жителей донского региона. Из них 3 929 не смогли побороть инфекцию, сообщили в областном правительстве.