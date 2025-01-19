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В Ростове во время крещенских омовений женщина потеряла сознание

В Ростове во время крещенских омовений женщина потеряла сознание
В Ростове-на-Дону во время крещенских купаний женщина потеряла сознание. Об этом сообщили в городском УГОЧС.

Инцидент случился 19 января на источнике Сурб-Хач. Женщина пришла на омовения на Баграмяна, 1. Когда она начала выходить из воды, почувствовала себя плохо. Женщина начала терять сознание, и спасатели поспешили на помощь.

Горожанку взяли на руки и отнесли в машину. Там ей дали понюхать нашатырный спирт, и она начала приходить в себя. После того как жительница согрелась, ее передали медикам.
Фото: Rostov.ru
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