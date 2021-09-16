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В Ростове ликвидировали открытое горение в доме на Шаумяна

В Ростове ликвидировали открытое горение в доме на Шаумяна
В центре Ростова почти потушили пожар в доме № 85 на улице Шаумяна. Ликвидировать открытое горение удалось около 21:30.

Напомним, пожар случился около 20 часов 19 сентября. Пламя быстро распространилось по административному четырехэтажному зданию. На место направили огнеборцев на спецмашинах. К их приезду площадь возгорания составляла не менее 150 квадратных метров. На помощь прибыли еще два пожарных расчета, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за ЧП на проспекте Ворошиловском образовалась пробка. Затор тянулся от улицы Станиславского до Красноармейской.

Через час огонь удалось локализовать, а к 21:30 - ликвидировать открытое горение.
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