В Ростове локализовали пожар на Шаумяна
Пожар в центре Ростова удалось локализовать. Спасатели ограничили распространение пламени в доме № 85 на улице Шаумяна около 21 часа.
Как сообщал Rostov.ru, возгорание чердака началось в 20 часов 18 сентября. Огонь быстро распространялся по четырехэтажному зданию. Вскоре пламя охватило порядка 150 квадратных метров. На место направили пожарных на двух спецмашинах. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы потушить офисное здание. На помощь прибыли еще два расчета спасателей.
Из-за возгорания на проспекте Ворошиловском образовался затор. Десятки машин погрязли в пробке от Станиславского до Красноармейской.
Спустя час, около 21:00, огонь удалось локализовать, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
О пострадавших пока не известно.