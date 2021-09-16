Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове локализовали пожар на Шаумяна

В Ростове локализовали пожар на Шаумяна
Пожар в центре Ростова удалось локализовать. Спасатели ограничили распространение пламени в доме № 85 на улице Шаумяна около 21 часа.

Как сообщал Rostov.ru, возгорание чердака началось в 20 часов 18 сентября. Огонь быстро распространялся по четырехэтажному зданию. Вскоре пламя охватило порядка 150 квадратных метров. На место направили пожарных на двух спецмашинах. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы потушить офисное здание. На помощь прибыли еще два расчета спасателей.

Из-за возгорания на проспекте Ворошиловском образовался затор. Десятки машин погрязли в пробке от Станиславского до Красноармейской.

Спустя час, около 21:00, огонь удалось локализовать, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

О пострадавших пока не известно.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.