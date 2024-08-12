В Ростове легковой автомобиль повис на краю обрыва у реки

Фото: соцсети

В Ростове легковушка повисла на краю обрыва над рекой Темерник. Об этом рассказали очевидцы, опубликовав фотографии в социальных сетях.По словам свидетелей, 11 августа машина ехала в районе аквапарка «Осьминожек» на Северном. Неожиданно автомобиль просто свернул не туда, завис над обрывом. Почему водитель неожиданно потерял управление, неизвестно.На место аварии вызвали эвакуатор. Однако и здесь автомобиль поджидала неудача. Только со второй попытки машину удалось вытащить на проезжую часть, так как в первый раз трос оборвался.