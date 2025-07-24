В Ростове прекратили работать автосалоны «Ключавто»

Фото: Ключавто.

Автосалоны «Ключавто» в Ростове-на-Дону закрыты. По информации DonDay, автосалоны на улицах Вавилова, Малиновского и Текучева больше не обслуживают клиентов и не продают автомобили.По данным портала, в мае прекратило свою деятельность ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО РОСТОВ». Филиалы в Краснодаре и Ставрополе также закрыты.Основная причина закрытия — снижение продаж. Компания, специализировавшаяся на продаже люксовых автомобилей, таких как «Мерседес» и «Ауди». После ухода зарубежных брендов с рынка компания переключилась на китайские авто, но продажи продолжали падать.Проблемы начались в начале года, тогда произошло снижение объёмов продаж как в кредит, так и за наличные. В результате увеличилась популярность серых схем покупки автомобилей — из-за низких цен покупатели стали предпочитать приобретать машины через посредников из-за границы. Крупные автосалоны, не имея возможности работать в убыток, закрывались, оставляя сотни людей без работы.Сеть «Ключавто» была крупнейшей частной компанией в России. Первый дилерский центр «Мерседеса» был открыт в 2001 году. Компания была официальным дилером 31 марки и имела более сотни автоцентров в 19 городах.