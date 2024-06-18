Сотрудников ФНС из Ростова подозревают в даче взятки при защите кандидатской
Главу УФНС Ростовской области и его подчиненного подозревают в даче взятки при защите кандидатских диссертаций. Андрей Мосиенко и начальник межрайонной инспекции ФНС № 25 в Ростове Тигран Додохян стали фигурантами уголовного дела после задержания ректора воронежского вуза Дмитрия Ендовицкого.
Силовики нагрянули к Андрею Мосиенко и его коллеге Тиграну Додохяну 17 июня. Их доставили в город Воронеж, где они ждут избрания меры пресечения. Вместе с мужчинами задержали Анжелику Мусаелян, завкафедрой «Налоги и налогообложение» «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)».
Накануне, 16 июня, прошли обыски у 53-летнего ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого. Как сообщил DonDay.ru, силовики нашли интересные вещдоки, которые привели к донским налоговикам. В ходе проверки банковских счетов ректора обнаружили крупные переводы от Додохяна и Мосиенко. Сотрудники УФНС Ростовской области перечислили воронежскому профессору по 250 тысяч рублей. Примечательно, что оба налоговика несколько лет назад защищали свои кандидатские диссертации именно в Воронеже.
По словам Ендовицкого, деньги пошли на канцелярию в рамках защиты диссертаций. Однако следствие считает, что средства были перечислены в качестве платы за успешную защиту кандидатских. Ректору в ближайшие дни тоже изберут меру пресечения.