Начальнику УФСИН Ростовской области суд в Воронеже избрал меру пресечения

Фото: УФНС по Ростовской области.

В Воронеже 19 июня в Ленинском районном суде состоялось заседание, на котором был рассмотрен вопрос о мере пресечения для начальника УФНС Ростовской области Андрея Мосиенко.Как сообщил источник, суд принял решение об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий. Согласно этому решению Андрей Мосиенко обязан своевременно являться по вызовам следователя и в суд. Также ему запрещено поддерживать отношения и общаться с другими участниками процесса, менять место жительства без уведомления следователя и выезжать за пределы территории Ростова-на-Дону без разрешения следователя.Напомним, что руководитель УФНС по Ростовской области Андрей Мосиенко и его коллега Тигран Додохян были задержаны 17 июня по уголовному делу, связанному с разбирательством в отношении ректора воронежского вуза Дмитрия Ендовицкого. Во время расследования были обнаружены банковские переводы от Мосиенко и Додохяна, которые были сделаны в 2022 году, когда фигуранты защищали свои кандидатские диссертации в воронежском вузе.В деле также фигурирует Анжелика Мусаелян, завкафедрой «Налоги и налогообложение», доцент «РГЭУ (РИНХ)». Ей предъявлено обвинение по статье «Дача должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)».По версии следствия, с сентября по декабрь 2021 года Андрей Мосиенко и Тигран Додохян через посредника Анжелику Мусаелян передали взятку в размере 250 тысяч рублей Наталье Сироткиной, занимающей пост председателя диссертационного совета, за успешную защиту кандидатской.Если дело дойдёт до суда и фигурантов признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы (для Андрея Мосиенко и Тиграна Додохяна) и до 8 лет (для Анжелики Мусаелян).