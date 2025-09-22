В Ростове Парамоновские склады украсила новая достопримечательность — «звезда надежды»

Фото: соцсети

В Ростове на стене Парамоновских складов появилась «звезда надежды». Реставратор Мария Яблонская поделилась подробностями.Марине нередко приходится бывать в разных городах по роду деятельности. Летом 2024 года ростовчанка отправилась в Севастополь, чтобы принять участие в работах с мозаичными панно в Свято-Владимирском соборе. Собор был построен в честь крещения князя Владимира в 988 году.«Мы трудились там в качестве мастеров по подбору мозаики, — упоминает Марина. — Там и нашли звезду, которая оказалась непригодной для включения в мозаичное панно из-за того, что была повреждена. Я решила забрать её себе».Марине удалось собрать недостающие лучики из четырёх других звезд и отреставрировать звезду.Реставратор решила установить звезду на одной из стен знаменитых складов в донской столице, потому что считает, что Парамоновские склады наделены определённой силой. В начале сентября звезду разместили на Парамонах. Сюда ежедневно приходят местные жители и туристы, поэтому место подходит идеально для размещения «звезды надежды». Звезда является символом позитивных перемен.«Привезла в родной город частичку истории, — делится Марина. — Теперь каждый, кто посещает Парамоновские склады, сможет дотронуться до звезды и загадать желание».Новость о появлении достопримечательности была поддержана местными СМИ. Десятки ростовчан уже дотронулись до звезды, надеясь на исполнение своей мечты.