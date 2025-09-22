Водителю большегруза из Ростова дали 14 лет за смертельное ДТП в Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

В Архаринском райсуде вынесли обвинительный приговор дальнобойщику из Ростова-на-Дону. Суд признал его виновным в ДТП, в котором погибли трое жителей Амурской области, включая несовершеннолетних.Как следует из материалов дела, трагедия случилась в сентябре прошлого года на трассе "Амур" близ Тарманчукана. Следствие установило, что 64-летний водитель, управляя грузовиком "Чакман" с прицепом, совершал обгон впереди идущего транспорта. В процессе обгона он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем марки "Тойота".Было установлено, что в момент аварии водитель из Ростова находился под воздействием препарата, содержащего наркотические вещества.В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения или под воздействием наркотических средств.Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на два года и обязан выплатить компенсацию пострадавшей стороне в размере 3,3 миллиона рублей. Следует отметить, что данное решение суда пока не вступило в законную силу.