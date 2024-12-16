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В Ростове изменится маршрут автобуса № 16А

В Ростове изменится маршрут автобуса № 16А
В Ростове предлагают изменить схему движения автобуса № 16А. Голосование об этом появилось на портале «Активный ростовчанин».

Из-за открытия первого участка Западной хорды изменение маршрута позволит сократить интервал движения общественного транспорта. Однако если это произойдёт, автобусы №16А больше не будут ездить по улице Доватора.

Схема движения автобуса будет выглядеть следующим образом: ЖК «Западная резиденция» – СНТ «Изумруд» – ул. Доватора – Западная хорда – ул. Еременко – ул. Жданова – ул. Ткачева – пр. Солженицына – ул. Еременко – ул. Малиновского – пр. Стачки – ВОС – пр. Стачки – ул. Московская – пр. Буденновский – ул. Станиславского (западный разворот) – Ц. Рынок – ул. Станиславского (западный разворот) – пер. Островского – ул. Московская – пр. Стачки – ул. Малиновского – ул. Еременко – пр. Маршала Жукова – ул. Ткачева – ул. Жданова – ул. Еременко – Западная хорда – ул. Доватора – СНТ «Изумруд» – ЖК «Западная резиденция».
Фото: Департамент транспорта Ростовской области
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