В Ростове из-за строительства канализации ограничат движение на 10 улицах

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В Ростове перекроют около 10 улиц из-за работ по строительству канализации. Информация об этом появилась на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 29 сентября по 15 декабря на следующих участках будут введены ограничения: Красноаксайская улица; 2-я улица; 1-я улица – от Красноаксайской до Подвойского; 3-я улица – от Красноаксайской до дома № 20; 43-я Линия (на пересечении с 2-й Пролетарской в створе дома № 68); Богданова (на пересечении с 43-й Линией в створе дома № 86); 2-я Пролетарская улица; Сарьяна (в створе дома № 40/55).Водителям рекомендуют заранее продумать альтернативные маршруты․