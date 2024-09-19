Присяжные признали виновными семью Майборода в убийстве 8-месячной дочки
В Ростовском областном суде присяжные вынесли вердикт по делу в отношении Анастасии и Якова Майборода. Пару подозревают в убийстве 8-месячной дочки.
Как сообщает Donday со ссылкой на источник, совещание присяжных состоялось 19 сентября. Более трех часов решалась судьба обвиняемых, и только к вечеру стал известен вердикт. Присяжные считают супругов виновными.
Жуткая история убийства 8-месячной малышки в микрорайоне Суворовском длится с 28 апреля 2023 года. Анастасия в тот день сообщила в полицию о пропаже дочери Лены. Якобы неизвестный мужчина пришел к семье домой и распылил ей в лицо вещество. Она потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила пропажу девочки.
В отделе полиции обстоятельства изменились. В квартире супругов нашли 13 пакетов с останками девочки. Тогда пару задержали по подозрению в убийстве Лены.
В ходе судебного разбирательства обвиняемая несколько раз меняла свои показания. Девушка утверждала, что муж ударил ребенка ногой, от чего та погибла. Затем Анастасия утверждала, что Яков задушил девочку, пока она была в душе. Затем он расчленил дочь и перекрутил в мясорубке, а она «заметала» следы. Девушка мыла от крови ванну, ножи и фасовала «фарш» по пакетам.
В последнем слове супруги перекладывали ответственность за случившееся на друг-друга. Девушка утверждала, что лишь помогла скрыть улики, а мужчина настаивал на своем отсутствии дома в момент преступления. Сторона гособвинения признала виновных обоих.
- Голоса присяжных сложились таким образом: 7 из 8 присяжных согласились, что дочь именно убита, 5 присяжных признали Якова причастным к убийству. За причастность Анастасии проголосовало 7 из 8. Девушку также признали виновной семеро, а Якова – шесть присяжных. Единогласно было принято решение о снисхождении к Якову, в отношении Анастасии – пять из восьми голосов, - уточнил источник порталу.
Следующее заседание состоится 26 сентября. Судья вынесет окончательный приговор.