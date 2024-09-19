Присяжные признали виновными семью Майборода в убийстве 8-месячной дочки

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В Ростовском областном суде присяжные вынесли вердикт по делу в отношении Анастасии и Якова Майборода. Пару подозревают в убийстве 8-месячной дочки.Как сообщает Donday со ссылкой на источник, совещание присяжных состоялось 19 сентября. Более трех часов решалась судьба обвиняемых, и только к вечеру стал известен вердикт. Присяжные считают супругов виновными.Жуткая история убийства 8-месячной малышки в микрорайоне Суворовском длится с 28 апреля 2023 года. Анастасия в тот день сообщила в полицию о пропаже дочери Лены. Якобы неизвестный мужчина пришел к семье домой и распылил ей в лицо вещество. Она потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила пропажу девочки.В отделе полиции обстоятельства изменились. В квартире супругов нашли 13 пакетов с останками девочки. Тогда пару задержали по подозрению в убийстве Лены.В ходе судебного разбирательства обвиняемая несколько раз меняла свои показания. Девушка утверждала, что муж ударил ребенка ногой, от чего та погибла. Затем Анастасия утверждала, что Яков задушил девочку, пока она была в душе. Затем он расчленил дочь и перекрутил в мясорубке, а она «заметала» следы. Девушка мыла от крови ванну, ножи и фасовала «фарш» по пакетам.В последнем слове супруги перекладывали ответственность за случившееся на друг-друга. Девушка утверждала, что лишь помогла скрыть улики, а мужчина настаивал на своем отсутствии дома в момент преступления. Сторона гособвинения признала виновных обоих.- Голоса присяжных сложились таким образом: 7 из 8 присяжных согласились, что дочь именно убита, 5 присяжных признали Якова причастным к убийству. За причастность Анастасии проголосовало 7 из 8. Девушку также признали виновной семеро, а Якова – шесть присяжных. Единогласно было принято решение о снисхождении к Якову, в отношении Анастасии – пять из восьми голосов, - уточнил источник порталу.Следующее заседание состоится 26 сентября. Судья вынесет окончательный приговор.