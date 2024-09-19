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По дороге в Ростов без вести пропала 26-летняя жительница Кубани

По дороге в Ростов без вести пропала 26-летняя жительница Кубани
По дороге в Ростов без вести пропала 26-летняя девушка из Краснодарского края. О местонахождении Оксаны Хобты ничего не известно с 27 августа.

Девушка живет в станице Староминской. Она отправилась в донскую столицу. Во время поездки Оксана перестала выходить на связь с родными. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Рост Оксаны - 170 сантиметров, она худощавого телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.

В последний раз девушку видели в тёмно-синей майке, синих шортах и черных галошах.

Если вы знаете, где может находиться Оксана, то сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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