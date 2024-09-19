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В Ростовской области перед судом предстанет мужчина за попытку изнасилования

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина за попытку изнасилования
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который приставал к 14-летней девочке. Его подозревают по статье «Покушение на изнасилование».

Инцидент случился 16 сентября в поселке Щепкин Аксайского района. В тот день девочка ожидала школьный автобус на остановке. В этот момент к ней подошел мужчина, он начал открыто приставать к подростку. К счастью, она вовремя закричала и смогла убежать.

Полиция задержала нападавшего. Позже выяснилось, что он является уроженцем соседней страны. Мужчина зарегистрирован в Батайске, но нарушил сроки пребывания в России.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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