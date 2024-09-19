В Ростовской области перед судом предстанет мужчина за попытку изнасилования

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который приставал к 14-летней девочке. Его подозревают по статье «Покушение на изнасилование».Инцидент случился 16 сентября в поселке Щепкин Аксайского района. В тот день девочка ожидала школьный автобус на остановке. В этот момент к ней подошел мужчина, он начал открыто приставать к подростку. К счастью, она вовремя закричала и смогла убежать.Полиция задержала нападавшего. Позже выяснилось, что он является уроженцем соседней страны. Мужчина зарегистрирован в Батайске, но нарушил сроки пребывания в России.- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.